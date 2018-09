المتوسط:

أفاد مصدر في جهاز المخابرات الإيطالية اليوم الثلاثاء لصحيفة -لا ريبوبليكا- أن الأجهزة الإيطالية تتوقع سقوط طرابلس في قبضة الجيش بدون عمليات عسكرية.

وأفادت الصحيفة أن «السراج يدفع ثمن تحالفه مع المليشيات».⁩

وتشهد العاصمة منذ صباح اليوم اليوم ، تجدد الاشتباكات بشوارع «الخلاطات -الخلة -ولي العهد- مشروع الهضبة» فيما تم سماع دوي أصوات رماية بين عدد من الميليشيات المسلحة، والتي على أثرها اضطر عدد من أهالى مشروع الهضبة إلى النزوح من منازلهم تخوفا من تطورات الأحداث.

The post صحيفة إيطالية تتوقع سقوط طرابلس في قبضة الجيش دون قتال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية