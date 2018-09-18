تحرك جنود الكتيبة 157 مشاة نحو طرابلس

قال رئيس عرفة علي الختروشي التابع للكتيبة 157 مشاة ببدر إنّ الكتيبة أرسلت 100 جندي إلى قوات اللواء الرابع المُتمركزة بمنطقة العزيزية، استعدادا لدخول طرابلس للمشاركة في فضّ الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا.

وأكّد رئيس عرفة أنّ هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لأوامر اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة الغربية، مُضيفاً أنّ كتائب أخرى ستُشارك في عملية فضّ النزاع وهي نالوت والكتيبة 35 الجميل و38 رقدالين وكتيبة العجيلات وصرمان والزاوية وجادو والرجبان وغريان والأصابعة.

وأشار الختروشي إلى أنّ جنود الكتيبة سيتمركزون في منطقة العزيزية إلى حين صدور أوامر اللواء أسامة الجويلي بالتوجّه إلى طرابلس، لفضّ النزاع هناك.

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