المتوسط:

أكدت مصادر لــ(المتوسط)، ” خروج دبابات تابعة لقوة الردع الخاصة – أبو سليم ” كتيبة غنيوة “متجهة نحو مناطق الاشتباكات في طرابلس”.

وأضافت مصادر، ” أن الدبابات خرجت من حديقة الحيوانات وتتجه نحو طريق المطار”.

وأكملت المصادر،” إن الاشتباكات تندلع بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار في طرابلس”.

The post مصادر لـ(المتوسط): خروج دبابات تابعة لـ ” ردع – أبو سليم ” تجاه طريق المطار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية