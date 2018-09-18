تعليم الوفاق تبحث إمكانية استمرار امتحانات طلبة الثانوية بجامعة طرابلس

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق – رئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات “عادل جمعة”، مدى إمكانية استمرار امتحانات طلبة الشهادة الثانوية داخل اللجان الامتحانية بجامعة طرابلس من عدمه.

وأوضحت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده اليوم مع كافة أعضاء اللجنة ومراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى ورؤساء اللجان المركزية المشرفة على الامتحانات بمنطقة قصر بن غشير وبمقري جامعة طرابلس القاطع (أ) و(ب).

الجدير بالذكر، أن وزارة التعليم أقرت اليوم بنقل تأدية امتحانات الدور الثاني إلى أماكن أكثر أمناً، ومعالجة أوضاع الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بلجانهم الامتحانية بصورة منصفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا