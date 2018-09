“السراج”: هدف الترتيبات الأمنية وقف إطلاق النار وتأمين الاستحقاقات الانتخابية

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس، رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى للاطلاع على أخر التدابير التي اتخذتها اللجنة حيال المهام الموكلة اليها.

وأكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج صعوبة الظروف والتحديات التي تواجه البلاد مشدداً على الأهمية البالغة لدور اللجنة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفي مقدمتها تأمين المواطن والممتلكات الخاصة والعامة وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام العام وإنفاذ القانون من خلال قوات أمنية وشرطية نظامية منضبطة تعمل وفق المعايير المهنية.

وأضاف السراج،” أن التعليمات أعطيت لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لدعم جهود هذه اللجنة وتوفير متطلباتها، وأن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في أتفاق الصخيرات لا تشمل مدينة طرابلس فقظ بل يتعداه إلى كافة المدن”.

وأكمل السراج،” أن المجلس الرئاسي لا خلاف له مع أي مدينة أو منطقة ليبية، أو مكون اجتماعي بل الخلاف مع المعرقلين للمسار الديمقراطي والمواجهة تنحصر مع العابثين بأمن الوطن وكل من يروع المواطنين ويمس أمنهم وحياتهم”.

وشدد السراج على أهمية هذه الترتيبات الأمنية التي ستعمل على تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي هي وحدها تعتبر المخرج الوحيد للأزمة الراهنة والانقسام القائم.

