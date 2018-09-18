داخلية الوفاق: على المواطنين الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.. ونطالب التشكيلات المسلحة بوقف التصعيد

ليبيا – أهابت وزارة داخلية الوفاق في بيان لها اليوم الثلاثاء المواطنين بضرورة الإبتعاد عن أماكن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها ضواحي مدينة طرابلس بطريق المطار.

داخلية الوفاق دعت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى إيقاف التصعيد العسكري بين الأطراف وسلك طريق الحل السلمي لتجاوز الأزمة وتغليب لغة العقل والإبتعاد عن لغة السلاح والاحتكام إلى لغة الحوار البناء.

وطالب البيان من الأطراف المتنازعة بضرورة تجنيب الأماكن السيادية والخدمية كخزانات الوقود المستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية التي تمس حاجة المواطن اليومية بإعتبارها ملكاً عاماً لعموم الشعب الليبي.

وأكدت الوزارة على أن الرصاص العشوائي يتسبب ببث الرعب في نفوس المواطنين وعرقلة سير الحياة ، داعيةً إلى ضرورة الحفاظ على أرواح وممتلكات الليبيين.

ونوّهت الوزارة إل أن مثل هذه التداعيات في المرافق المهمة والحيوية من شأنه أن يرسل رسائل سلبية للعالم اجمع كونها ستعود بالضرر على المواطن الليبي داخل وخارج البلاد.

وطالبت الوزارة في ختام بيانها عقلاء وحكماء المدن التدخل الفوري والعمل على حقن دماء الليبيين ، لافتةً إلى أن المستفيد من الاقتتال بين الإخوة هم من يقفون ضد قيام الدولة ومؤسساتها ويقوضون المساعي الرامية للحلول السلمية لوقف الإقتتال.

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