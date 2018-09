المتوسط:

قام فريق المنظمة الدولية للهجرة بإيصال الغذاء والماء لـ 434 مهاجراً في مركز إيواء أبو سليم.

وتمكن الفريق استعادة إمكانية الوصول الى هذا المركز ورأى الاحتياجات الفعلية للمهاجرين الذين كانوا قد تضرروا جراء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، وتأتي أنشطة فريق المنظمة الدولية للهجرة بتمويل الاتحاد الأوروبي.

