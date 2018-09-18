العاصمة في دوامة المليشيات ….والسراج يتوعد دون تنفيذ

أخبار ليبيا 24 – خاص

تجددت الاشتباكات المسلحة فجر اليوم في طريق المطار وطريق المشروع الهضبة في طرابلس، بعد إعلان الهدنة للمرة الثالثة .

وأكد وزير داخلية الوفاق عميد عبدالسلام عاشور اليوم الثلاثاء استمرار الاشتباكات في محيط طريق المطار ومشروع الهضبة وجزيرة الفحم .

وقال عاشور إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة الشبكة العامة للكهرباء بأضرار جسيمة نتيجة الاشتباكات الدائرة، مؤكداً حدوث انقطاع تام بالتيار الكهربائي، من طرابلس إلى رأس جدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية.

تبادل الاتهامات

واتهمت مليشا لواء الصمود الذي يقوده المدعو صلاح بادي اليوم الثلاثاء قوة الردع المشتركة أبو سليم التابعة لداخلية الوفاق، والتى يقودها عبد الغني الككلي بخرق الهدنة والهجوم على تمركزاته.

وبين لواء الصمود – بحسب صفحتهم الرسمية على الفيسبوك – أن قواته تقدمت في منطقة طريق المطار وسيطرت على طريق المطبات بمشروع الهضبة

السابع ملتزمة بالهدنة

وفي ذات السياق، أصدر اللواء السابع مشاة أمس الاثنين إيجاز عسكري بشأن آخر التطورات الميدانية في مدينة طرابلس .

حيث كشف أن من وصفهم بـ” المغرر بهم من المليشيات المتحصنة بالأحياء السكنية” في طرابلس حاولوا مباغتة قواته في مختلف المحاور، مبيناً بأن وحداته قاموا على الفور بالتعامل مع هذه “المليشيات” وفق الخطط العسكرية المحكمة.

وأكد اللواء السابع في ختام ايجازه على أنه لا يزال ملتزماً بالهدنة، داعياً أفراد من وصفهم بـ”مليشيات المغرر بهم” إلى العودة ألى بيوتهم وعدم المشاركة مع “المارقين” في هذه الخروقات.

ظروف صعبة

والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى للوقوف على آخر التدابير التي اتخذتها اللجنة حيال المهام الموكلة اليها.

وأوضح السراج صعوبة الظروف والتحديات التي تواجه البلاد، مشدداً على الأهمية البالغة لدور اللجنة في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفي مقدمتها تأمين المواطن والممتلكات الخاصة والعامة وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام العام وإنفاذ القانون من خلال قوات أمنية وشرطية نظامية منضبطة تعمل وفق المعايير المهنية.

الترتيبات الأمنية

وأكد على أن التعليمات أعطيت لكافة الوزارات، والهيئات، والمؤسسات العامة لدعم جهود هذه اللجنة، وتوفير متطلباتها، منوهاً إلى أن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في أتفاق الصخيرات لا تشمل مدينة طرابلس فقط بل يتعداه إلى كافة المدن.

وأشار إلى أن المجلس لا خلاف له مع أي مدينة، أو منطقة ليبية، أو مكون اجتماعي، بل الخلاف مع المعرقلين للمسار الديمقراطي، والمواجهة تنحصر مع العابثين بأمن الوطن وكل من يروع المواطنين ويمس أمنهم وحياتهم.

المخرج الوحيد للأزمة

واستعرض السراج مع المجتمعون تفاصيل خطوات وبرامج تنفيذ الترتيبات الأمنية، لافتاً إلى أهمية هذه الترتيبات التي ستعمل على تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي هي وحدها تعتبر المخرج الوحيد للأزمة الراهنة والانقسام القائم.

وفي سياق ليس ببعيد، أكد مدير مكتب الاعلام بشركة الكهرباء محمد التكوري انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الغربية والجنوبية.

وأوضح التكوري أن الاشتباكاتت اليوم أسفرت عن إصابة هذه الدوائر، مما أدى إلى خروج معظم محطات التوليد وانقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية والجنوبية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على بناء الشبكة الكهربائية من جديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24