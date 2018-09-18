داخلية الوفاق تدعو للابتعاد عن أماكن الاشتباكات

أهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالمواطنين، بضرورة الابتعاد عن أماكن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها ضواحي مدينة طرابلس بطريق المطار.

ودعت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بإيقاف التصعيد العسكري بين الأطراف وضرورة سلك طريق الحل السلمي لتجاوز الأزمة وتغليب لغة العقل والإبتعاد عن لغة السلاح والاحتكام إلى لغة الحوار البناء، وكذلك تجنيب الأماكن السيادية والخدمية كخزانات الوقود والمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية التي تمس حاجة المواطن اليومية.

وطالبت الوزارة عقلاء وحكماء المدن التدخل الفوري والعمل على حقن دماء الليبيين.

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