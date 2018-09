” داخلية الوفاق” تطالب “الحكماء” بالتدخل لوقف الاشتباكات في طرابلس

المتوسط:

طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني المواطنين بضرورة الابتعاد عن أماكن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها ضواحي مدينة طرابلس بطريق المطار.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، لإيقاف التصعيد العسكري بين الأطراف وضرورة سلك طريق الحل السلمي لتجاوز الأزمة وتغليب لغة العقل والابتعاد عن لغة السلاح والاحتكام إلى لغة الحوار البناء، وتجنيب الأماكن السيادية والخدمية كخزانات الوقود والمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية التي تمس حاجة المواطن اليومية باعتبارها ملكاً عاماً لكل الليبيين. وتجنيب المواطنين المدنيين الرصاص العشوائي والذي تسبب في بث الرعب في نفوس المواطنين وعرقلة سير الحياة والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكدت الوزارة،” إن هذه التداعيات في مرافق مهمة وحيوية من شأنه أن يرسل رسائل سلبية للعالم اجمع ، وإنها ستعود بالضرر على المواطن الليبي داخل وخارج البلاد”.

وطالبت الوزارة، عقلاء وحكماء المدن التدخل الفوري والعمل على حقن دماء الليبيين، فالمستفيد من الاقتتال بين الإخوة هم من يقفون ضد قيام الدولة ومؤسساتها ويقوضون المساعي الرامية للحلول السلمية لوقف الاقتتال.

