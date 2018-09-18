عسكري الزنتان : ما يحدث اليوم هو تكرار لسيناريو حرب فجر ليبيا

ليبيا – أكد المجلس العسكري لثوار الزنتان في بيان له أمس الاثنين على أنه نبه مراراً وتكراراً وفي جميع المحافل بأن هناك بوادر حربٍ تلوح في الأفق ، مبيناً بأن كل الظروف والاحداث كانت توحي بذلك وعلي أتفه الأسباب.

المجلس العسكري لثوار الزنتان أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أن ما يحدث اليوم هو تكرار لسيناريو حرب فجر ليبيا ، مبيناً بأن ما يحصل بنبئ بما لا تحمد عقباه إن لم يتداركو أمرهم ويوحدوا صفوفهم ويتنازلوا لبعضهم البعض.

وأضاف :” لا خير في الحرب أياً كان الشعار المرفوع من أجلها، فمن السهل إشعالها ومن الصعب تفادي ولو جزء بسيط من نيرانها”.

وأكد مجلس الزنتان العسكري على ما جاء في بياناته السابقة وانه ينأى بنفسه وسراياه عن الدخول في أتون هذه الفتنة مناصراً لطرف علي غيره ، مبيناً بانه سيدعم بقوة جهود الاصلاح التي سار فيها من أشهر مضت فضلاً عن دعمه المتواصل للجان التى تواصل الليل بالنهار حقناً للدماء وتحقيقاً للإستقرار.

واشاد المجلس بمطالب بلدية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس ، مطالباً بأن تكون هذه المطالب بداية الانطلاق للعاصمة بالكامل على أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤلياتها بحفظ الامن الى حين استكمال الترتيبات الأمنية بالخصوص.

واختتم المجلس بيانه قائلاً :” نحن اليوم نقف علي بعد امتار من انهيار الدولة فإما التضحية بالنفس وتغليب المصلحة العامة للوطن والشعب وإما الدخول في دوامة الحروب والدماء والإقتتال والفوضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية