من بينهم عائلته..35 شخصا يرافقون “السراج” إلى نيويورك

علمت المتوسط من مصادر موثوقة، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيتوجه إلى نيويورك خلال الأيام القليلة القادمة، على رأس وفد يضم أكثر من 35 شخصا من بينهم زوجته، وابنته وزوجها.

وأكدت هذه المصادر أن زيارة السراج إلى نيويورك لن تتخللها أية لقاءات سياسية مع المسؤولين الأمريكيين، باستثناء لقاء عابر لمصافحة الرئيس دونالد ترامب والتقاط الصور التذكارية معه، مشيرة إلى أن اختيار نيويورك وليس واشنطن هدفا للزيارة يعني أنها ليست مبرمجة لمناقشة الملف الليبي المتأزم مع المسؤولين الأمريكيين، أو إجراء لقاءات ذات أهمية سياسية.

ورجحت المصادر، أن السراج ربما سيجري في نيويورك بعض اللقاءات مع أطراف دولية وعربية.

وكشفت مصادر من داخل المجلس الرئاسي للمتوسط أن السراج كان غاضبا لعدم حصول ابنته وزوجها على تذاكر سفر في ذات الرحلة المتوجهة إلى نيويورك.

