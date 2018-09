وزير “تعليم الوفاق”: تجهيز أماكن أكثر أمانا في طرابلس لتأدية الامتحانات غدا

المتوسط:

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل،” إن ما حدث اليوم أدى إلى إرباك بسيط في العملية الامتحانات لطلبة الشهادات العامة بمواقع محددة جراء الأحداث الجارية جنوب طرابلس”.

وأضاف، خلال كلمة مصورة له اليوم الثلاثاء،” أن الاشتباكات أدت الى تغيب عدد ملحوظ من طلبة الشهادة الثانوية الممتحنين أمام لجنتي الامتحانات بجامعة طرابلس بقطاعيها (أ)و(ب)، وحفاظا على سلامة أبناءنا الطلاب سنعمل على نقلهم لتأدية امتحاناتهم بأماكن أكثر أمنا بداية من يوم الغد”.

وأوضح،” أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الجديدة للامتحانات، كما أننا سنعالج أوضاع الطلاب الذين لم يتمكنوا هذا الْيَوْمَ من الالتحاق بلجانهم بصورة منصفة “.

