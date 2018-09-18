المركزية لانتخاب البلديات تعلن النتائج المبدئية لانتخابات بلدي بني وليد

وتحصل فيها كل من: خيري عمارة، ومسعود غيث، وأبوبكر نوير، ومحمد عبدالله، وسالم عليوان، عن مترشحي الفئات العامة على أكثرية الأصوات، في حين تحصل، شرف الدين كنشيل، عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسعاد الفاسي، عن فئة المرأة النصيب الأكبر من الأصوات.