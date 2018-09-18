المركزية لانتخاب البلديات تعلن النتائج المبدئية لانتخابات بلدي بني وليد

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الثلاثاء، النتائج المبدئية لانتخابات مجلس بني وليد البلدي الذى أجريت السبت الماضي.
وتحصل فيها كل من: خيري عمارة، ومسعود غيث، وأبوبكر نوير، ومحمد عبدالله، وسالم عليوان، عن مترشحي الفئات العامة على أكثرية الأصوات، في حين تحصل، شرف الدين كنشيل، عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسعاد الفاسي، عن فئة المرأة النصيب الأكبر من الأصوات.
وأوضحت اللجنة في قرارها أنه يحق لذوي المصلحة الحق في الطعن في نتائج الانتخابات خلال يومين من تاريخ صدور القرار.
يذكر أن مدينة بني وليد شهدت، السبت، انتخابات لاختيار المجلس البلدي للمدينة لأول مرة منذ عام 2011، وسط إقبال متوسط من الناخبين.
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