“داخلية الوفاق”: رفع حالة التأهب الأمني والأوضاع في طرابلس تسير بشكل صحيح

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني رفع حالة التأهب الأمني ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها.

وأكدت وزارة الداخلية، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، ” إنها تطمئن السادة المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل أحياء وشوارع العاصمة تسير بشكل صحيح وتحت السيطرة الأمنية وأجهزتها في حالة النفير العام”.

ودعت وزارة الداخلية، المواطنين سرعة التبليغ عن إي خروقات أمنية نظراً لوجود خارجين عن القانون يستغلون الظروف الحالية التي تمر بها العاصمة طرابلس عبر التواصل بالأرقام التالية:193، 0214631807 ، 0214631808 ، 0214631809

