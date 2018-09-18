نواب يدينون “الهجوم” على طرابلس، ويطالبون بحماية المدنيين

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، ما وصفوه بـ “الهجوم الذي تتعرض له طرابلس، وما نتج عنه من أحداث دامية روعت السكان وأزهقت أرواح الأبرياء”.
وطالب 16 نائبًا، في بيان أصدروه من طرابلس، المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدولة، بحماية المدنيين وممتلكاتهم، مناشدين عقلاء المدن والقبائل أن يسعوا إلى “إيقاف هذه المعارك وإنهاء التحشيدات”.
ودعا النواب، في بيانهم، شركاءهم في مؤسسات السلطة وأطراف العملية السياسية، إلى التعجيل بإنهاء الأزمة السياسية، والخروج بخارطة طريق محددة الخطوات والتواريخ لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية، وإنهاء المرحلة الانتقالية، والانقسام السياسي، وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره.
يذكر أن الاستباكات المسلحة تجددت، صباح الثلاثاء، في محيط طريق المطار ومشروع الهضبة جنوب مدينة طرابلس.
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