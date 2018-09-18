نواب يدينون “الهجوم” على طرابلس، ويطالبون بحماية المدنيين

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، ما وصفوه بـ “الهجوم الذي تتعرض له طرابلس، وما نتج عنه من أحداث دامية روعت السكان وأزهقت أرواح الأبرياء”.

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، ما وصفوه بـ “الهجوم الذي تتعرض له طرابلس، وما نتج عنه من أحداث دامية روعت السكان وأزهقت أرواح الأبرياء”.