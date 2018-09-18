الردع أبو سليم: المعتدين خرقوا الهدنة.. والمعتوه بادي يزج بالشباب في المقدمة ليواجهوا مصيرهم

ليبيا – إتهمت قوة الردع المشتركة التى يقودها عبدالغني الككلي المشهور بـ” غنيوة ” أبو سليم اليوم الثلاثاء من وصفتهم بـ”المعتدين” بخرق الهدنة جنوب طرابلس عند الساع السابعة والنصف صباحاً .

الردع أبو سسليم أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بأن من وصفتهم بـ”المعتدين” قاموا بالرماية المباشرة بواسطة دبابات على جسر خزانات البريقة في طريق المطار دون أن تحدث إصابات في صفوفهم ، مبينين بأن المحاولة كانت فاشلة وأنهم واجهوا الهجوم برد قوي دفع القوة المهاجمة للفرار على حد زعمهم.

وتابع البيان موجها الحديث إلى آمر لواء الصمود صلاح بادي قائلاً :” هذا المعتوه يقوم بالزجّ بالشباب في المقدمة ليواجهوا مصيرهم وهو وأبنه في المؤخرة يكتفى بالظهور في مقاطع فيديو بين الحين والآخر وهو يكذب على أتباعه لإرسالهم للقتال لتحقيق مايصبو إليه”.

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