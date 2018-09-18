الردع توضّح تفاصيل خرق الهدنة

قالت قوة الردع والتدخل المشتركة – محور أبو سليم الكبرى، إن خرقا جديدا حصل للهدنة من قبل مسلحين في طريق المطار عند الساعة السابعة والنصف صباحا.

وأضافت القوة بصفحتها في “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة المسلحة قامت بالرماية المباشرة بواسطة دبابات على جسر خزانات النفط دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وأشارت القوة إلى أن “المحاولة الفاشلة” تمت مواجهتها برد قوي وتم إجبار المهاجمين على مغادرة مواقعهم التي كانوا يتمركزون بها ولاذوا بالفرار.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم، في طريق المطار ومحيط شارع الخلاطات، بالقرب من خزانات النفط في هجوم يقوده صلاح بادي بالأسلحة الثقيلة.

يشار إلى أن ممثلين عن حكومة الوفاق، والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة الموجودة في العاصمة وما حولها، وقعوا على اتفاق وقف إطلاق النار في الـ9 من سبتمبر الجاري، برعاية البعثة الأممية.

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