المتوسط: أحمد جمال

طالب أعضاء مجلس النواب عن مدينة طرابلس، «جميع الأطراف بالالتزام بالحل السلمي الذي يضمن حل جميع التشكيلات المسلحة المنتشرة في كافة ربوع البلاد، الذي يتحقق معه الأمن والاستقرار، وبالامتناع عن استخدام لغة التهديد بالحرب أو الدعوة لها، خصوصًا في مثل هذه الأيام التي حرم الله تعالى فيها الاقتتال وسفك الدماء».

وأكد أعضاء النواب الـ 16 الوارد أسمائهم، في بيان تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، دعمهم للإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفق ما تم الاتفاق عليه، ولقرار تسليم المنافذ ومؤسسات الدولة، لقوات نظامية مشكلة من كافة المدن الليبية.

ودعا أعضاء النواب، جميع الأجهزة الأمنية واللجان المكلفة بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافها بأسرع وقت ممكن، وتقديم تقرير لإطلاع الرأي العام على تم فيه، لمجابهة الذرائع الداعية لشن الحروب والاقتتال.

ووقع على البيان كلًا من:

1- أيمن سيف النصر

2- ربيعة أبوراص

3- خالد علي الأسطى

4- بالخير الشعاب بالخير

5- حمودة سيالة

6- الصادق الكحيلي

7- أسماء الخوجة

8- عبد الناصر بن نافع

9- سارة السويح

10- الصديق حمودة

11- أسامة الشعافي

12- مصعب العابد

13- لؤي الغاوي

14- طارق الأشتر

15- سعاد الشلي

16- هناء أبوديب

The post «نواب طرابلس» يعلنون رفض لغة التهديد بالحرب.. ويطالبون بحل التشكيلات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية