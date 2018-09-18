المبشر: مجلس أعيان ليبيا لا يدعم أي طرف ليبي على طرف أخر

أكد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر، أن مجلس أعيان ليبيا يقف موقف واضح من جميع القضايا الوطنية ويدعوا لحلها بالطرق السلمية وبعيدا عن استخدام السلاح والعنف.

وقال المبشر في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن المجلس لا يدعم أي طرف ليبي على طرف أخر، مشيرا إلى أن المجلس يدعو إلى حل جميع التشكيلات المسلحة في ليبيا عموماً، وتدمير جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بأنواعها، والجلوس على طاول الحوار وتوفير منصة للجميع والمصالحة الشاملة بين كل مكونات الليبيين، وعدم الرجوع للمربع الأول بأي حال من الأحوال، كما يطالب “بعدم “رفع حضر التسلح عن ليبيا وعدم السماح بتوريد الأسلحة في الفترات الانتقالية على الإطلاق.

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