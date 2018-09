المتوسط:

صرح معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي، عن اقتراب انفراج أزمة خام جوازات السفر.

وأكد «العبيدي» في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، «وصول دفعة كبيرة من الخام خلال هذا الأسبوع».

جدير بالذكر أن مصلحة الجوازات كانت قد أعلنت توقف استخراج الجوازات على مستوى ليبيا منذ حوالي 7 أشهر نظرًا لنقص خام جوازات السفر باستثناء بعض الحالات الحرجة.

