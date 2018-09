المتوسط:

أكدت الشركة العامة للكهرباء،” إن أعمال الصيانة مستمرة في مركز التحكم بالشركة العامة للكهرباء تحت أصوات القصف بالمقر الرئيس للشركة لإعادة بناء الشبكة العامة التي أصيبت إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم”.

وأضافت الشركة، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، ” أن العمل مستمر بالرغم من الصعوبات والضغوطات النفسية جراء الاشتباكات والتي اجتمعت في آن واحد”.

وأكملت الشركة،” العاملون والفنيون بالشركة يصرون على متابعة وضع الشبكة مع مشغلي محطات التوليد وتحويل الطاقة الكهربائية والتي كللت بالنجاح في إعادة بناء الشبكة وفي زمن قياسي وبنسبة 60%، ولا يزال المهندسون يبذلون جهود مضاعفة في إعادة الشبكة بالمنطقة الجنوبية”.

The post “العامة للكهرباء”: إعادة بناء الشبكة بالمنطقة الجنوبية بنسبة 60% appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية