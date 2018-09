” ردع – أبو سليم”: تصدينا لخرق الهدنة ولا إصابات في صفوفنا

المتوسط:

قالت قوة الردع والتدخل المشتركة -محور أبوسليم الكبرى،” إن خرق جديد للهدنة من قبل المعتدين بطريق المطار تم الساعة السابعة والنصف صباحاً والرماية المباشرة بواسطة دبابات على جسر خزانات النفط “.

وأضافت قوة الردع، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء،” أنه لا توجد إصابات، وهي محاولة فاشلة من المعتدين تمت مواجهتها برد قوي أندحر فيها المهاجمين وأخلوا مواقعهم التي كانوا يتمركزون بها ولاذوا بالفرار”.

وأكملت القوة موجهة حديثها لآمر لواء الصمود صلاح بادي، ” هذا المعتوه يقوم بالزجّ بالشباب في المقدمة ليواجهوا مصيرهم وهو وأبنه في المؤخرة يكتفى بالظهور في مقاطع فيديو بين الحين والآخر وهو يكذب على أتباعه لإرسالهم للقتال لتحقيق أهدافهم”.

