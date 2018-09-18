قوات صلاح بادي تتهم الأمن المركزي أبو سليم بخرق الهدنة

أكد لواء الصمود بقيادة صلاح بادي ،ان اشتباكات متقطعة وهدوء عام في المحاور بعد الاشتباكات العنيفة ،التي شهدتها مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس ،خلال صد المحاولة الفاشلة لتقدم مليشيات اغنيوة والسيطرة على مواقع جديدة .

و قال لواء الصمود ،في منشور له ،إن خرق التهدئة تم من قبل قوة الردع المشتركة أبو سليم التابعة لداخلية الوفاق التي هاجمت مواقع اللواء وأنه قام بصد هذا الهجوم والدفاع عن تمركزاته.

من جانبه قال الناطق باسم الأمن المركزي أبو سليم إن ما يُسمى بـ«لواء الصمود» بإمرة صلاح بادي شن هجومًا صباح اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة على منطقة طريق المطار وخلف حديقة الأحياء البرية، مما أدى إلى سقوط القذائف العشوائية على المدنيين.

وأوضح الناطق باسم الأمن المركزي، في تصريحات صحفية محلية ، أن قوات الأمن المركزي أبوسليم وكتيبة الدبابات والمدفعية تقدمت نحو طريق المطار وحاليًا تتم محاصرة مقر معسكر «النقلية» مكان تمركز لواء الصمود من جهتين.

وأضاف أن الأمن المركزي أبو سليم قام بتوفير ممرات آمنة للمواطنين للخروج من منازلهم حفاظًا على أرواحهم، متابعًا: «هناك شباب من العائلات فضلوا البقاء في المنازل لحمايتها من السرقة كما حدث في المرة الماضية».

وكان مصدر خاص لبوابة افريقيا الاخبارية أكد في تصريح سابق ،أن قوات اللواء السابع وترهونة ملتزمة بالهدنة، وأن قوات صلاح بادي هي من ترفض وقف إطلاق النار، وقامت بإعلان الحرب من جديد في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، ألا أن قوات بادي بدأت في التراجع إلى الخلف بسبب عدم مقدرتها على التقدم وقوة الجهة الأخرى.

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