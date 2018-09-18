اجتماع موسع لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة

البيضاء-العنوان

استعرض وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز اليوم الثلاثاء بمدينة البيضاء الإجراءات التي سيتم اتخاذها كالتجهيزات والاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وعرض الاجتماع الأول من نوعه هذا العام مع مسؤولي قطاعات التعليم بالمناطق التعليمية بحضور وكيل الوزارة الدكتور مفتاح دخيل ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، مشاكل المقاولين في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بالمناطق التعليمية وتنفيذ الخطة الدراسية الموضوعة الصادرة بقرار وزير التعليم.

كما عرض الاجتماع تغطية العجز الفعلي للمعلمين، وذلك بتشكيل لجان بالمناطق التعليمية لسد العجز وعرض أهمية مسؤولي قطاع التعليم بالمناطق من خلال متابعة ما يتم إقراره وأيضاً معالجة علاوة التمييز الخاصة بالمعلمين.

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