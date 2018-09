المتوسط:

استقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، وفداً من بلدية مصراتة في مقر البعثة.

وناقش اللقاء آخر المستجدات في ليبيا بما فيها الإصلاحات الاقتصادية والوضع الأمني في العاصمة.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، “أن موقف البعثة واضح بأن لا يتم استبدال فريق مسلح بآخر وبأن تكون كل القوى التي تحمي العاصمة نظامية ومن جميع المدن”.

