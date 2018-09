بعد 8 أشهر.. «غرفة تاجوراء» تتقدم باستقالة جماعية لـ «السراج»

المتوسط:

تقدمت غرفة العمليات المشتركة تاجوراء باستقالة جماعية إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بصفته التي يستخدمها فى الشؤون العسكرية كـ «قائد أعلى للجيش الليبي» وذلك بعد حوالي 8 أشهر عن تشكيل هذه الغرفة.

وحمل توقيع نص الاستقالة اسم آمر الغرفة عميد الشعاب الفيتوري وباقي أعضاء غرفة العمليات المشتركة تاجوراء إلى السراج.

وأفادت مصادر بديوان بلدية تاجوراء، أن الغرفة كتبت خطابات الاستقالة منذ يوم 12 سبتمبر الماضي وقدمتها إلى «السراج» أمس الإثنين رسميًا بعدما أحاطت البلدية بهذا الإجراء وخلفياته.

وحملت الإستقالة توقيع كلًا من عقيد أبو بكر كرموس، وعقيد صالح ميلاد بن ضوء، وعقيد محمد عبدالرزاق دخيل، وجميعهم من أعضاء الغرفة الواردة أسمائهم في قرار تشكيلها من السراج.

ورجح البعض أن تكون أسباب الاستقالة إلى إهمال السراج دور دعم الغرفة مالياً وعسكريًا للقيام بالهمام المنوطة بها منذ تشكيلها.

جدير بالذكر أن فايز السراج قد شكل الغرفة بصفة القائد الأعلى بموجب القرار 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 7 فبراير من ذات العام وكلف العميد الشعاب الفيتوري آمرًا لها عقب الأحداث والاشتباكات التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة وهجوم الكتيبة «33 مشاة» بقيادة بشير خلف الله المكنى «البقرة» على مطار معيتيقة.

