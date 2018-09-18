قوة الردع تنفي محاولات تهريب شقيق المتهم بتفجير مانشستر

نفى الناطق باسم قوة الردع أحمد بن سالم وجود محاولات لتهريب هاشم العبيدي شقيق المتهم بتفجير مانشستر أو تسليمه لأي جهة كانت دون أمر من النائب العام.

وأضاف بن سالم في تصريح صحفي، بأن العبيدي لا يزال موقوفا داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل بأمر من النائب العام، حيث تقوم الشؤون القنصلية بسفارة المملكة المتحدة بزيارته بإذن من النائب العام من حين لآخر، وأن الأخبار التي تنشر حوله بالكاذبة وأنها محاولة لخلط الأوراق بحسب وصفه.

وكانت صحيفة صنداي إكسبرس البريطانية نقلت عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن “كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة تجريان مفاوضات مع مجموعات مرتبطة بـ “تنظيم الدولة” لإطلاق سراح شقيق المتهم في تفجيرات مانشستر مقابل مليون دولار.

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