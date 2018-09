المتوسط:

أكدت مصادر لـ(المتوسط)، ” إصابة أحد عناصر كتيبة قوة الردع والتدخل المشتركة -محور أبوسليم الكبرى التابعة لــ ” غنيوة ” ويدعى سعيد القنطراري”.

وأضافت المصادر،” إن القنطراري يتولى منصب امر السرية الاولي مقر الهجرة غير شرعية، وإصابته خطيرة ويخضع الأن للعلاج”.

يذكر إن الاشتباكات قد اندلعت صباح اليوم في طرابلس بالقرب من طريق المطار.

