وزير التعليم: سننقل امتحانات الشهادة الثانوية لمناطق أكثر أمنا

أعلن وزير التعليم عثمان عبد الجليل نقل امتحانات طلبة الشهادة الثانوية من جامعة طرابلس قاطعَي “أ، ب” إلى مناطق أكثر أمنا.

وأضاف الوزير أن اللجنة العليا للامتحانات ستعلن عن الأماكن الجديدة للامتحانات خلال الساعات القادمة، وفق ما نقلت صفحة الوزارة على فيسبوك، الثلاثاء.

ودعا وزير التعليم أولياء أمور الطلبة القاطنين بمناطق الاشتباكات لعدم المجازفة بأبنائهم للخطر بغية نقلهم لمقار لجانهم الامتحانية.

ودارت منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء اشتباكات متقطعة في شارع ولي العهد بطريق المطار وعدة مناطق جنوبي العاصمة طرابلس.

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