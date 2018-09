المتوسط:

أكدت مصادر لــ(المتوسط)، تجدد الاشتباكات بين قوات الردع المشتركة أبو سليم ولواء الصمود بالقرب من جسر نادي الفروسية في طريق المطار بجنوب طرابلس.

وأضافت المصادر، ” إن الاشتباكات أيضا قد اندلعت منذ قليل بقرب سيدي سليم بطريق المطار”.

