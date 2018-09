المتوسط:

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، ” نقل 5 جرحى إلى مستشفى الحوادث بأبو سليم نتيجة إصابتهم في اشتباكات اليوم بطرابلس”.

وشهدت طرابلس اندلاع الاشتباكات صباح اليوم قرب طريق المطار.

