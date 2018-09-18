غرفة عمليات تاجوراء تستقيل بالكامل

قالت غرفة العمليات المشتركة تاجوراء أنها تقدمت بقرار استقالة جماعية إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، بعد عمل استمر لـ8 أشهر.

وشُكلت غرفة العمليات المُشتركة تاجوراء في فبراير الماضي بموجب القرار 26 لعام 2018 الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي، وكلف السراج حينها، العميد الشعاب الفيتوري بتولي رئاستها.

وأوكل الرئاسي للغرفة مهام تأمين المنطقة الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمنطقة تاجوراء بطرابلس، والإشراف على تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى تولي مهام مُكافحة الجريمة بكافة أشكالها داخل منطقة تاجوراء.

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