بريطانيا تطالب مواطنيها بمغادرة ليبيا فورًا.. الأوضاع الأمنية «هشة»

طالبت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء، مواطني المملكة المتحدة بعدم السفر إلى ليبيا، وجددت تحذيرها لرعاياها داخل ليبيا مؤكدة على ضرورة مغادرتهم على الفور.

ووصفت الخارجية الأوضاع الأمنية داخل ليبيا بـ «الهشة» والتي يمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف وصدامات دون سابق إنذار.

وقالت وزارة الخارجية، إنه من المحتمل جدا أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في ليبيا، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا في أعقاب هجوم إرهابي على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس شهر مايو الماضي، كما أشارت إلى هجوم 10 سبتمبر الجاري على المؤسسة الوطنية للنفط والضحايا الذين سقطوا فيه.

وتابعت: «لا يزال هناك تهديد كبير في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الإرهابية وخطف الأجانب، بما في ذلك من المتطرفين التابعين لداعش والقاعدة، فضلاً عن الميليشيات المسلحة، وقد هاجم مسلحي التنظيمين عددا من منشآت النفط والغاز وقتلوا أو اختطفوا عمال، بمن فيهم مواطنون أجانب» بحسب الخارجية البريطانية.

وأكدت «الخارجية» تحذيرها لرعاياها قائلة: «لقد تسبب القتال في توقف مؤقت أو إغلاق المطارات والطرق وبعض المعابر الحدودية و جميع المطارات عرضة للهجوم ، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين مجموعات المليشيات في جنوب طرابلس منذ 27 أغسطس 2018».

