“الأورومتوسطي “: الوضع الإنساني في ليبيا خطير نتيجة انتشار الميليشيات

أكد المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة جسور أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين،” إن الوضع الإنساني الذي يعيشه الشباب في ليبيا خطير وغير مسبوق، في ظل انتشار التعذيب والميليشيات المسلحة وضعف سيطرة الدولة”.

وأوضح بيان المرصد الأور ومتوسطي ومنظمة جسور،” أن هذا الحال في ليبيا يدفع الشباب إلى مزيد من التطرف وإلى البحث عن سبل الهجرة الشرعية وغير الشرعية وإلى الكراهية والعنف”.

وطالب البيان، المجلس والدول الأعضاء فيه بالعمل على مراقبة الوضع في ليبيا عن كثب، وإيجاد آليات فعالة لوقف سيل انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب أمام القضاء الدولي.

ودعا البيان، إلى إيجاد آلية لدعم ومساندة ضحايا التعذيب في ليبيا ولا سيما من الشباب، والتوصية بإعداد برنامج خاص لدعم الضحايا نفسيا بما يسهّل إعادة اندماجهم في المجتمع ويوقف النزوع نحو التطرف والإرهاب.

وأكدت الباحثة في المرصد الأور ومتوسطي غادة الريان”، ” إن منظمتها بالاشتراك مع مركز القانون الدولي الإنساني في ليبيا أطلقا مشروعًا لتوثيق حالات التعذيب على مدار السنوات السبعة الماضية ومن كافة الأطراف، وأنه تم خلال المشروع تسجيل مئات الحالات لتعرض الشباب في ليبيا للإخفاء قسري والتعذيب الجسدي والتهجير، فضلًا عن عمليات الابتزاز بهدف مصادرة أموالهم عبر توثيق عمليات تعذيبهم ثم إرسالها للأهالي بغرض الابتزاز.

وأوضحت،” أنه تم توثيق مئات حوادث الاختطاف بحق معارضين سياسيين وصحفيين، والقتل خارج نطاق القانون، والموت تحت التعذيب في صورة مضنية”.

