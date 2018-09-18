الهلال الأحمر يعلن حالة النفير بين منتسبيه جراء تجدد الإشتباكات جنوب طرابلس

ليبيا – أعلن الهلال الأحمر فرع طرابلس اليوم الثلاثاء حالة النفير بين منتسبيه جراء تجدد الاشتباكات بمنطقة طريق المطار ومشروع الهضبة بالعاصمة.

المتحدث باسم إدارة الجرحى مالك مرسيط أكد في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” على أنه تم إنقاذ جريح واحد من أفراد المجموعات المسلحة ، منوّهاً إلى أن عناصر الهلال الأحمر تشرع بالتمركز بالقرب من مواقع الإشتباكات.

يشار إلى أنه قد تم خرق الهدنة صباح اليوم الثلاثاء وتجددت الاشتباكات في منطقتي مشروع الهضبة وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي ، فيما تبادل الطرفان تهم خرق الهدنة وادعاء تحقيق تقدم على الارض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية