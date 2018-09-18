بدء عودة الكهرباء تدريجيا إلى طرابلس وباقي المناطق الغربية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن البدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى العاصمة طرابلس ومعظم مناطق غرب ليبيا.

وأكدت الشركة، مواصلة العمل لإعادة بناء الشبكة بالمنطقة الجنوبية، متوقعة الانتهاء منها خلال الساعات القادمة إذا استمرت الظروف الطبيعية ودون حدوث ما يعيق، وفق ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء.

وأشارت الشركة، إلى أن انقطاع الكهرباء قد يمتد لساعات طويلة تصل إلى أكثر من 8 ساعات، وقد يظل منقطعا لفترات طويلة، بسبب ما تشهده جنوب طرابلس من اشتباكات مسلحة أدت إلى تضرر العديد من دوائر نقل الطاقة الرئيسية والمتوسطة وشبكة التوزيع.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم خروج معظم وحدات التوليد مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض مدن غرب ليبيا، ومناطق الجبل الغربي وجنوب البلاد، نتيجة اشتباكات جنوب طرابلس.

وقد تجددت المعارك المسلحة في عدة مناطق من جنوب العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، بين كتيبة آمر لواء الصمود السابق صلاح بادي، وكتيبة الأمن المركزي أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي.

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