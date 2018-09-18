تعرف على آخر قرارات لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس، رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى حيث وقف السراج على أخر التدابير التي اتخذتها اللجنة حيال المهام الموكلة اليها.

و أوضح السراج وفق ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ،صعوبة الظروف والتحديات التي تواجه البلاد مشدداً على الأهمية البالغة لدور اللجنة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفي مقدمتها تأمين المواطن والممتلكات الخاصة والعامة وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام العام وإنفاذ القانون من خلال قوات أمنية وشرطية نظامية منضبطة تعمل وفق المعايير المهنية.

وأكد السراج في كلمة توجيهية خلال اللقاء أن التعليمات أعطيت لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لدعم جهود هذه اللجنة وتوفير متطلباتها، منوها إلى أن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في أتفاق الصخيرات لا تشمل مدينة طرابلس فقط بل يتعداه إلى كافة المدن.

كما أكد السراج في ذات الوقت بأن المجلس الرئاسي لا خلاف له مع أي مدينة أو منطقة ليبية، أو مكون اجتماعي بل الخلاف مع المعرقلين للمسار الديمقراطي والمواجهة تنحصر مع العابثين بأمن الوطن وكل من يروع المواطنين ويمس أمنهم وحياتهم، وجرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل خطوات وبرامج تنفيذ الترتيبات الأمنية ،مؤكدا على أهمية هذه الترتيبات الأمنية التي ستعمل على تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي هي وحدها تعتبر المخرج الوحيد للأزمة الراهنة والانقسام القائم.

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