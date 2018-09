“تعليم الوفاق”: لا داعي لنقل امتحانات جامعة طرابلس إلى أماكن أخرى

المتوسط:

عقد رئيس اللجنة المركزية المشرفة على امتحانات طلبة الشهادة الثانوية بجامعة طرابلس الدكتور مبروك فارس اجتماعا مع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل بمقر الوزارة وبحضور مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى.

وناقش الاجتماع الأوضاع التي سارت عليها امتحانات الشهادة الثانوية بالجامعة، واستمرار إجراء الامتحانات داخل مقار الجامعة.

وأكد رئيس اللجنة المركزية المشرفة على امتحانات طلبة الشهادة الثانوية بجامعة طرابلس الدكتور مبروك فارس، “أن الامتحانات في الجامعة سارت بشكل جيد وفي ظروف طبيعة ولا داعي نقل الطلاب إلى مواقع أخرى لإداء الامتحانات”.

