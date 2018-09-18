اللواء السابع : مواقعنا فى ” الخلة ووادي الربيع ” تعرضت لهجوم وعلى رعاة الهدنة التوضيح

ليبيا – أعلن اللواء السابع مشاة اليوم الثلاثاء عن تعرض مواقعه لهجوم ممن وصفهم بـ” المليشيات ” ، مبيناً بأن أقل ما سيفعله هو الدفاع والحفاظ على مواقعه.

اللواء السابع طالب في تصريح خاص من المتحدث باسمه سعد الهمالي لصحيفة المرصد كل من أشرفوا على الهدنة أن يوضحوا موقفهم من هذا الاختراق الذي أشار إلى أنه قد تم تسجيله فى مناطق وادي الربيع وخلة الفرجان ومحيطها .

وأضاف الهمالي بأن إيجاز عسكري رسمي سيصدر عنهم فى وقت لاحق من مساء اليوم حول مستجدات الأوضاع رافضاً الكشف عن فحوى هذا الإيجاز .

يشار إلى أن خرقاً آخراً لوقف إطلاق النار و الهدنة قد تم منذ صباح اليوم الثلاثاء وتجددت الاشتباكات على إثره بمنطقتي مشروع الهضبة وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي .

وقد تبادل الطرفان التهم بينهما بخرق هدنة وقف إطلاق النار وإدعاء تحقيق تقدم ملحوظ على الارض عقب كل جولة من هذه الإشتباكات .

المرصد – متابعات

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