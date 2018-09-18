متحدث باسم تشكيل أمني: طائرات مجهولة أوقفت الاشتباكات جنوبي طرابلس

أعلن متحدث باسم أحد التشكيلات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس أن الاشتباكات جنوب المدينة توقفت بعد سماع أصوات طائرات تحلق في سماء المنطقة.

وكان مصدر خاص لـRT أكد أن أصوات اشتباكات عنيفة تدور في منطقة طريق المطار بالعاصمة الليبية طرابلس تسمع في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن القتال تجدد بعنف بين تشكيلات مرتبطة باللواء السابع الذي شن في المدة الماضية عمليات عسكرية في ضواحي طرابلس الجنوبية والشرقية ووحدات وتشكيلات متمركزة داخل طرابلس وفي منطقة أبوسليم ومحيطها.

ولفت المصدر إلى أن الاستعداد لجولة اشتباكات جديدة ظهرت بوادره منذ أمس الأول بتوجه عدة دبابات إلى طريق المطار حيث اشتعلت الاشتباكات صباح اليوم.

في هذه الأثناء تحدثت مواقع إخبارية محلية عن اشتباكات عنيفة جدا في طريق المطار، المدخل الجنوبي المؤدي إلى قلب طرابلس، مشيرة إلى تحرك مدافع هاوتزر ثقيلة وأسلحة متوسطة قرب مناطق الاشتباكات.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الاشتباكات الجديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة الغربية من طرابلس إلى رأس جدير على الحدود مع تونس، إضافة إلى منطقة الجبل الغربي والمناطق الجنوبية، بسبب إصابة منشأتين للكهرباء في منطقة الهضبة صباح اليوم، في حين أفادت مواقع أخرى بانقطاع الكهرباء عن كامل التراب الليبي.

وفي تطور لافت، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم الأمن المركزي أبو سليم قوله إن لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي ” شن هجوما صباح اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة على منطقة طريق المطار وخلف حديقة الأحياء البرية، ما أدى إلى سقوط القذائف العشوائية على المدنيين”.

وذكر المتحدث الأمني أن قوات الأمن المركزي أبوسليم وكتيبة الدبابات والمدفعية تقدمت نحو طريق المطار وحاليا، وهي تعمل من جهتين على محاصرة معسكر “النقلية” حيث يتمركز هذا التشكيل العسكري.

وأفاد أيضا أن هذا الجهاز الأمني قد فتح “ممرات آمنة للمواطنين للخروج من منازلهم حفاظا على أرواحهم، مضيفا قوله: “هناك شباب من العائلات فضلوا البقاء في المنازل لحمايتها من السرقة كما حدث في المرة الماضية”.

ولفت المتحدث بشكل خاص إلى أن الاشتباكات توقفت في هذا الوقت “خاصة من الطرف الآخر بعد سماع أصوات طائرات تحلق في محيط المنطقة”.

المصدر:RT

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