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تعرف على أعداد قتلى وجرحى اشتباكات طرابلس اليوم الثلاثاء

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف مدير المكتب الإعلامي لإدارة شؤون الجرحى مالك مرسيط، عن أعداد جرحى الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

وأوضح مرسيط في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن مستشفيات العاصمة طرابلس استقبلت 10 مصابين، 7 منهم إصابتهم بسيطة، و3 متوسطة.

وكان مصدر مطلع قد كشف لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” عن سقوط أحد أفراد الأمن المركزي خلال الاشتباكات في طرابلس ووفاته إثر إصابة مباشرة تعرض لها.

فيما أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، أنه تم انتشال جثتين من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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