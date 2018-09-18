تفاصيل صادمة… الكشف عن عملية تهريب “الكنز الليبي” قبل وفاة القذافي

وأعلن الفريق أن عمليات كبرى لنقل الأموال من شركة في مالطا، يشتبه أنها واجهة للمعتصم القذافي”، حسب صحيفة “الوسط” الليبية.

وأكد الخبراء في تقرير لمجلس الأمن أن: “السلطات المالطية قدمت تفاصيل عن تلك الأصول، ومبالغ كبيرة جرى تحويلها من حساب مونكادا في مصرف فاليتا”.

وأشار التقرير إلى “إصدار حوالتين أجنبيتين باسم مدير مونكادا، بقيمة مليون يورو لكل واحدة منها في يونيو 2011، وتم تقديم الحوالتين للتحصيل خارج مالطا في مكان مجهول”.

وأوضح التقرير الأممي أنه فى مارس 2018، أبلغت السلطات المالية الفريق الأممي أنها “تتبع الأموال التي حولت من حساب مونكادا بين 26 فبراير و14 يوليو 2011، ومن هذه الأموال، تم تجميد ثلاثة ملايين يورو وثلاثة ملايين دولار”.