اشتباكات عنيفة بمنطقة مشروع الهضبة “جزيرة الفحم”

أكدت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة في هذه الاثناء تشهدها منطقة مشروع الهضبة بإتجاه جزيرة الفحم جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الردع المشتركة أبو سليم ولواء الصمود.

وقالت المصادر ان قوات لواء الصمود بقيادة صلاح بادي تتقدم بإتجاه مواقع قوة الردع المشتركة أبو سليم, التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق, وسط اشتباكات عنيفة .

يذكر أنه قد تم خرق الهدنة صباح اليوم الثلاثاء وتجددت الاشتباكات في منطقتي مشروع الهضبة وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبوسليم بقيادة عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي، فيما تبادل الطرفان تهم خرق الهدنة وادعاء تحقيق تقدم على الارض.