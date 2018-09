«مجلس المصالحة» بطرابلس يُحمل البعثة الأممية مسئولية الاشتباكات

المتوسط:

طالب مجالس المصالحة في طرابلس، الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والمجلس الرئاسي ولجان المصالحة، بضرورة تَحمل مسؤليتهم عن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس.

كما طالب مجلس المصالحة بطرابلس، في بيان له، الجهات المذكورة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة “المعتدي” الذي عرّض الآمنين للخطر، وقطع الخدمات عن الناس، وفتح باب الاشتباكات.

وكانت منطقة المشروع وطريق المطار جنوب طرابلس، قد شهدت اشتباكات مسلحة فجر اليوم، أسفرت عن سقوط جرحى ووقوع أضرار مادية.

