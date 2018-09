المتوسط:

كشف مدير المكتب الإعلامي لإدارة شؤون الجرحى مالك مرسيط، عن ارتفاع أعداد جرحى الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس إلى 10 جرحى.

وأوضح مرسيط في تصريحات صحفية أن مستشفيات العاصمة طرابلس استقبلت 10 مصابين، 7 منهم إصابتهم بسيطة، و3 متوسطة.

وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، أنه تم انتشال جثتين من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس.

