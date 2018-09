مصادر ميدانية: انقطاع الكهرباء في طرابلس يُثير حالة من الرعب بين الأهالي

المتوسط:

أفادت مصادر ميدانية في العاصمة طرابلس، بأن انقطاع الكهرباء وانتشار الآليات العسكرية أثار حالة من الرعب بين الأهالي في ظل تخوفات من اتساع دائرة الاشتباكات.

وأكدت المصادر، أن المعارك مستمرة في طريق المطار، والمدخل الجنوبي المؤدي إلى قلب طرابلس، مع تحرك مدافع هاوتزر ثقيلة وأسلحة متوسطة قرب مناطق الاشتباكات.

وتشهد العاصمة الليبية انتشار بعض الصور والملصقات للمشير خليفة حفتر، والتي طالبت بتدخل الجيش، ورحبت بعض المنشورات بدور الجيش في حسم الأزمة.

