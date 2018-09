المتوسط – سامر أبو وردة

قال عضو مجلس النواب، عيسي العريبي، إنه لاحل في ليبيا يلوح في الأفق إلا بسيطرة قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، علي العاصمة طرابلس.

“العريبي”، وفي تصريح خاص لـ “المتوسط”، أكد أن حل الوضع الأمني المتردي في العاصمة هو إجراء الترتيبات الأمنية الحقيقة التي يطالب بها الداخل والخارج، والتي يتقنها الجيش الوطني فقط.

