النتائج الأولية لانتخابات بني وليد

بني وليد-العنوان

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الثلاثاء، النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد والتي أقيمت يوم السبت 15 من سبتمر الجاري.

وفاز من مرشحي الفئة العامة كل من، خيري سالم المهدي ومسعود فرج الدائري ومحمد أمبارك تخيخ وأبوبكر حامد أنوير وسالم علي أنوير.

وعن فئة الاحتياجات الخاصة، فاز كل من شرف الدين كنشيل، كما فازت عن فئة المرأة سعاد الفاسي بن دلة.

وأعلنت اللجنة كذلك، فتح باب الطعون ليتم بعدها نشر النتيجة النهائية والمصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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