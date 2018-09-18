مالطا تضبط أكبر شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى ليبيا

أعلنت السلطات المالطية، عن ضبطها لكمية كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من سوريا، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف مالطا” أمس الإثنين.

وقالت الصحيفة، إن وزارة الجمارك المالطية أكدت أن الكمية هي أكبر شحنة ضبطت أثناء فحص أربع حاويات في ميناء فريبورت بمالطا، وقد صنفت هذه الحاويات على أنها ذات مخاطر عالية بحسب وحدة مراقبة حاويات الجمارك المالطية، التي أشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل أكثر.

وأوضحت وزارة الجمارك، أن قيمة الشحنة تقدر بملايين اليورو، معتبرة أن هذه الكمية كانت الأكبر من نوعها في مالطا سواء من حيث الكمية أو القيمة، بحسب ما نشرت الصحيفة المالطية.

يشار إلى أن ليبيا تعاني من تهريب كميات كبيرة من المخدرات بكافة أنواعه إلى داخل البلاد عبر موانئها البحرية أو منافذها البرية، بسبب غياب الأمن والقانون.

وقد أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في التقارير الإحصائية لإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن كميات الممنوعات المضبوطة خلال عام 2017 تقدر بحوالي 409 كيلو جرام من الحشيش، و162 كيلو جرام هيروين، و362 كيلو غرام من الكوكايين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر